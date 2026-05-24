Украинцы с 14 годами стажа могут остаться без пенсии даже в 65 лет — какие требования

Если официального стажа меньше 15 лет, Пенсионный фонд может отказать в назначении пенсии по возрасту.

В Украине страховой стаж остается ключевым условием для выхода на пенсию по возрасту. Если человек имеет лишь 14 лет официального стажа, в 2026 году он не сможет оформить пенсию даже в 65 лет. Вместо этого в таком случае можно претендовать только на государственную социальную помощь.

Какой стаж нужен для пенсии в 2026 году

Для выхода на пенсию:

в 60 лет необходимо будет иметь не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — не менее 23 лет стажа;

в 65 лет — не менее 15 лет стажа.

Такие требования одинаковы как для мужчин, так и для женщин.

Таким образом, если человек имеет лишь 14 лет официального страхового стажа, право на пенсию по возрасту он не получит даже после достижения 65 лет.

Что будет вместо пенсии при 14 годах стажа

Украинцы, не имеющие минимально необходимых 15 лет страхового стажа, могут получать государственную социальную помощь вместо пенсии.

Речь идет о временной государственной социальной помощи неработающим лицам, достигшим пенсионного возраста, но не получившим права на пенсионные выплаты. Такую помощь назначают органы Пенсионного фонда Украины.

Кто может получить социальную помощь

Помощь назначается людям, которые:

достигли пенсионного возраста;

не имеют достаточного страхового стажа для назначения пенсии;

не работают;

соответствуют имущественным критериям.

При этом право на помощь имеют не все. Для ее назначения учитываются доходы семьи и имущественное положение.

Когда помощь не назначат

Социальную помощь не предоставят, если:

среднемесячный доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц;

человек уже получает другую пенсию или государственную социальную помощь;

заявитель или члены семьи в течение последнего года совершили крупные покупки на сумму более 50 тысяч гривен;

лицо работает или имеет другие источники дохода;

в собственности имеется вторая квартира или более одного автомобиля;

во время проверки выявлены скрытые доходы или неофициальная занятость.

Какие документы нужны

Для оформления помощи необходимо подать:

заявление;

документ, удостоверяющий личность;

декларацию о доходах и имущественном положении.

Как подать заявление

Обратиться за помощью можно:

через ЦНАП;

в сервисном центре Пенсионного фонда;

через портал «Дия»;

через веб-портал электронных услуг ПФУ;

в мобильном приложении ПФУ;

через уполномоченных представителей местных советов.

Важный нюанс для тех, у кого 14 лет стажа

Если человеку не хватает лишь одного года стажа до минимально необходимых 15 лет, он может:

официально доработать необходимый период;

или добровольно уплатить страховые взносы и докупить стаж в соответствии с законодательством.

После получения 15 лет страхового стажа человек уже сможет претендовать на пенсию в 65 лет.

