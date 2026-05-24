Українці з 14 роками стажу можуть залишитися без пенсії навіть у 65 років — які вимоги

Якщо офіційного стажу менше 15 років, Пенсійний фонд може відмовити у призначенні пенсії за віком.

В Україні страховий стаж залишається ключовою умовою для виходу на пенсію за віком. Якщо людина має лише 14 років офіційного стажу, у 2026 році вона не зможе оформити пенсію навіть у 65 років. Натомість у такому випадку можна претендувати лише на державну соціальну допомогу.

Який стаж потрібен для пенсії у 2026 році

Для виходу на пенсію:

у 60 років потрібно буде мати не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки — щонайменше 23 роки стажу;

у 65 років — не менше 15 років стажу.

Такі вимоги однакові як для чоловіків, так і для жінок.

Отже, якщо людина має лише 14 років офіційного страхового стажу, права на пенсію за віком вона не набуде навіть після досягнення 65 років.

Що буде замість пенсії при 14 роках стажу

Українці, які не мають мінімально необхідних 15 років страхового стажу, можуть отримувати державну соціальну допомогу замість пенсії.

Йдеться про тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим особам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійні виплати. Таку допомогу призначають органи Пенсійного фонду України.

Хто може отримати соціальну допомогу

Допомога призначається людям, які:

досягли пенсійного віку;

не мають достатнього страхового стажу для призначення пенсії;

не працюють;

відповідають майновим критеріям.

Водночас право на допомогу мають не всі. Для її призначення враховуються доходи сім’ї та майновий стан.

Коли допомогу не призначать

Соціальну допомогу не нададуть, якщо:

середньомісячний дохід на одного члена сім’ї перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб;

людина вже отримує іншу пенсію або державну соціальну допомогу;

заявник або члени сім’ї протягом останнього року здійснили великі покупки на суму понад 50 тисяч гривень;

особа працює або має інші джерела доходу;

у власності є друга квартира чи більше одного автомобіля;

під час перевірки виявлено приховані доходи або неофіційну зайнятість.

Які документи потрібні

Для оформлення допомоги необхідно подати:

заяву;

документ, що посвідчує особу;

декларацію про доходи та майновий стан.

Як подати заяву

Звернутися за допомогою можна:

через ЦНАП;

у сервісному центрі Пенсійного фонду;

через портал «Дія»;

через вебпортал електронних послуг ПФУ;

у мобільному застосунку ПФУ;

через уповноважених представників місцевих рад.

Важливий нюанс для тих, у кого 14 років стажу

Якщо людині бракує лише одного року стажу до мінімально необхідних 15 років, вона може:

офіційно допрацювати необхідний період;

або добровільно сплатити страхові внески та докупити стаж відповідно до законодавства.

Після набуття 15 років страхового стажу людина вже зможе претендувати на пенсію у 65 років.

