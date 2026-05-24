Украина инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ракетным ударом по Киеву

МИД поручил дипломатам задействовать международные механизмы реагирования на российскую атаку.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил украинским миссиям при международных организациях инициировать срочное созыв заседания Совета Безопасности ООН, а также совместного заседания Форума ОБСЕ по вопросам сотрудничества в сфере безопасности и Постоянного совета ОБСЕ в связи с ракетным ударом России по Киеву. Об этом он сообщил в соцсети Х.

По словам Сибиги, украинские дипломатические миссии должны максимально использовать многосторонние механизмы реагирования на вчерашний «варварский ракетный удар» по столице. Он подчеркнул, что ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны дать решительный и адекватный ответ государству-агрессору, которое, по его словам, компенсирует отсутствие успехов на фронте террором против гражданского населения.

Отдельно министр заявил, что Украина настаивает на немедленном созыве заседания Совета Безопасности ООН и совместного заседания структур ОБСЕ по вопросам безопасности.

«Путин пытается запугать Украину, нападая на гражданское население и разрушая жилые дома, музеи, школы и критически важную инфраструктуру. Он также пытается запугать мир, запуская ракеты с разведывательной ракетной системой по мирным городам», — отметил Сибига.

По его мнению, такая ситуация требует решительных и скоординированных действий международного сообщества.

Глава МИД призвал партнеров к совместным многосторонним шагам, направленным на сдерживание России и достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

