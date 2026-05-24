  1. В Украине

Украина инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ракетным ударом по Киеву

18:25, 24 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
МИД поручил дипломатам задействовать международные механизмы реагирования на российскую атаку.
Украина инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ракетным ударом по Киеву
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил украинским миссиям при международных организациях инициировать срочное созыв заседания Совета Безопасности ООН, а также совместного заседания Форума ОБСЕ по вопросам сотрудничества в сфере безопасности и Постоянного совета ОБСЕ в связи с ракетным ударом России по Киеву. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Сибиги, украинские дипломатические миссии должны максимально использовать многосторонние механизмы реагирования на вчерашний «варварский ракетный удар» по столице. Он подчеркнул, что ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны дать решительный и адекватный ответ государству-агрессору, которое, по его словам, компенсирует отсутствие успехов на фронте террором против гражданского населения.

Отдельно министр заявил, что Украина настаивает на немедленном созыве заседания Совета Безопасности ООН и совместного заседания структур ОБСЕ по вопросам безопасности.

«Путин пытается запугать Украину, нападая на гражданское население и разрушая жилые дома, музеи, школы и критически важную инфраструктуру. Он также пытается запугать мир, запуская ракеты с разведывательной ракетной системой по мирным городам», — отметил Сибига.

По его мнению, такая ситуация требует решительных и скоординированных действий международного сообщества.

Глава МИД призвал партнеров к совместным многосторонним шагам, направленным на сдерживание России и достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия МИД Украина Андрей Сибига

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Полиции откроют доступ ко всем данным об имуществе и активах украинцев в государственных реестрах

Новый законопроект предлагает предоставить полиции доступ к государственным реестрам для выявления необоснованных активов.

Военный США избежал наказания из-за решения полиции использовать ChatGPT вместо переводчика

Суд закрыл дело в отношении военного США об отказе от освидетельствования на состояние опьянения, признав, что общение через ChatGPT вместо переводчика нарушило право иностранца на защиту.

Новые правила выезда женщин за границу: что изменилось и какие запреты действуют дальше

Правительство смягчило правила выезда за границу для женщин-госслужащих и забронированных, однако другие обязательные ограничения остаются в силе.

Битва за антикоррупционную реформу: выполнит ли Верховная Рада требования ЕС относительно конкурсов в ГБР и реформы прокуратуры

Украина стоит перед выбором модели антикоррупционного развития на следующие пять лет: на рассмотрении парламента два альтернативных проекта Стратегии 2026–2030.

Мобилизация не спасет от уголовной ответственности: Верховный Суд о сроках давности

Верховный Суд подтвердил, что прохождение военной службы во время мобилизации само по себе не является уклонением от суда и не останавливает течение сроков давности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]