  В Україні

Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через ракетний удар по Києву

18:25, 24 травня 2026
МЗС доручило дипломатам активувати міжнародні механізми реагування на російську атаку.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив українським місіям при міжнародних організаціях ініціювати термінове скликання засідання Ради Безпеки ООН, а також спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ у зв’язку з ракетним ударом Росії по Києву. Про це він повідомив у соцмережі Х.

За словами Сибіги, українські дипломатичні місії мають максимально використовувати багатосторонні механізми реагування на вчорашній «варварський ракетний удар» по столиці. Він наголосив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні дати рішучу й адекватну відповідь державі-агресору, яка, за його словами, компенсує відсутність успіхів на фронті терором проти цивільного населення.

Окремо міністр заявив, що Україна наполягає на негайному скликанні засідання Ради Безпеки ООН і спільного засідання структур ОБСЄ з питань безпеки.

«Путін намагається залякати Україну, нападаючи на цивільне населення та руйнуючи житлові будинки, музеї, школи та критично важливу інфраструктуру. Він також намагається залякати світ, запускаючи ракети з розвідувальною ракетною системою проти мирних міст», – зазначив Сибіга.

На його переконання, така ситуація потребує рішучих і скоординованих дій міжнародної спільноти.

Глава МЗС закликав партнерів до спільних багатосторонніх кроків, спрямованих на стримування Росії та досягнення всеохоплюючого, справедливого і тривалого миру.

