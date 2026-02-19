  1. Верховный Суд
  2. / В Украине

Пытки и изнасилование в Кагарлыке: Верховный Суд оставил в силе приговор экс-правоохранителям

19:37, 19 февраля 2026
Бывшим правоохранителям назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Пытки и изнасилование в Кагарлыке: Верховный Суд оставил в силе приговор экс-правоохранителям
Верховный Суд 19 февраля оставил без изменений приговор двум бывшим сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции. Они признаны виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании. Об этом сообщил ОГП.

В мае 2023 года осужденным назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Установлено, что они систематически пытали и незаконно удерживали людей. Самый тяжелый эпизод произошел в мае 2020 года, когда женщину, вызванную в качестве свидетеля, подвергли пыткам — надевали противогаз, применяли наручники, стреляли над головой и неоднократно изнасиловали. Следствием задокументированы и другие случаи: избиения, пытки электрическим током, удержание людей в багажнике и приковывание наручниками к батарее.

В ходе расследования были допрошены все потерпевшие и свидетели, исследованы доказательства сторон.

