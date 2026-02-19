Катування та зґвалтування в Кагарлику: Верховний Суд залишив у силі вирок експравоохоронцям

Експравоохоронцям призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Верховний Суд 19 лютого залишив без змін вирок двом колишнім працівникам Кагарлицького відділення поліції. Їх визнано винними у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні. Про це повідомив ОГП.

У травні 2023 року засудженим призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Встановлено, що вони систематично катували та незаконно утримували людей. Найтяжчий епізод стався у травні 2020 року, коли жінку, викликану як свідка, піддали тортурам - одягали протигаз, застосовували кайданки, стріляли над головою та неодноразово зґвалтували. Слідством задокументовано й інші випадки: побиття, катування електричним струмом, утримання людей у багажнику та прикування кайданками до батареї.

Під час розслідування були допитані всі потерпілі та свідки, досліджені докази сторін.

