Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Народные депутаты предлагают ввести льготы на ввоз автомобилей в Украину для военнослужащих, проходивших службу после 24 февраля 2022 года

Верховной Раде предлагают ввести льготный ввоз авто для лиц, проходивших военную службу после 24 февраля 2022 года.

У кандидатов, получивших по две рекомендации для назначения на должности судей, возникли проблемы: позиция Совета правосудия

Высший совет правосудия посоветовал кандидатам отказаться от одной из рекомендаций.

Вместо фискально ориентированного контролера – доброжелательный account manager: стало известно, как попасть в «клуб белого бизнеса»

В «клуб белого бизнеса» будут ежеквартально включаться юридические лица и ФЛП, которые будут отвечать ряду требований и критериев, в частности, к уровню уплаты налогов и уровню начисления заработной платы: опубликован законопроект.

Из-за закона о мобилизации аппараты судов могут потерять до 50% сотрудников – Совет правосудия

В Совете правосудия считают, что отсутствие бронирования для работников аппаратов судов приведет к ухудшению качества работы судов.

Представитель военной администрации предложил судье «решить вопрос» в отношении гражданина, не явившегося в ТЦК: скандал в Полтавской области

Территориальное управление ГСА выступило посредником и организовало встречу служащего военной администрации с председателем суда.

  1. Видео
  2. / В мире

В Исландии четвертый раз за три месяца произошло извержение вулкана: фото и видео

10:35, 17 марта 2024
Фонтаны расплавленной породы вылетали из длинной трещины в земле, а лава быстро растекалась в обе стороны.
В Исландии четвертый раз за три месяца произошло извержение вулкана: фото и видео
Фото: REUTERS
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 16 марта, вулкан в Исландии извергся в четвертый раз с декабря. Он выбрасывал в воздух дым и ярко-оранжевую лаву. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что фонтаны расплавленной породы вылетали из длинной трещины в земле, а лава быстро растекалась в обе стороны.

Трещина имела протяженность около 2,9 км, примерно такого же размера, как и последнее извержение в феврале, говорится в заявлении метеорологической службы Исландии.

Власти неделями предупреждали, что на полуострове Рейкьянес к югу от столицы Исландии Рейкьявика неизбежно извержение. Место извержения было между Хагафеллом и Стора-Скогфеллом, в той же зоне, что и предыдущие выбросы 8 февраля.

«Это, безусловно, ожидалось. Конечно, невозможно предусмотреть точное время извержения. Первые признаки этого движения к поверхности действительно произошли примерно за 15 минут до этого», - сказал руководитель Северного вулканологического центра Рикке Педерсен.

Лава, вероятно, быстро течет на юг в соседний рыбацкий городок Гриндовик, куда несколько жителей вернулись после предыдущих извержений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України
  • Андрій Герус
    Андрій Герус
    голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг