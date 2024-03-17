В Исландии четвертый раз за три месяца произошло извержение вулкана: фото и видео

Фонтаны расплавленной породы вылетали из длинной трещины в земле, а лава быстро растекалась в обе стороны.

Фото: REUTERS

В субботу, 16 марта, вулкан в Исландии извергся в четвертый раз с декабря. Он выбрасывал в воздух дым и ярко-оранжевую лаву. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что фонтаны расплавленной породы вылетали из длинной трещины в земле, а лава быстро растекалась в обе стороны.

Трещина имела протяженность около 2,9 км, примерно такого же размера, как и последнее извержение в феврале, говорится в заявлении метеорологической службы Исландии.

Власти неделями предупреждали, что на полуострове Рейкьянес к югу от столицы Исландии Рейкьявика неизбежно извержение. Место извержения было между Хагафеллом и Стора-Скогфеллом, в той же зоне, что и предыдущие выбросы 8 февраля.

«Это, безусловно, ожидалось. Конечно, невозможно предусмотреть точное время извержения. Первые признаки этого движения к поверхности действительно произошли примерно за 15 минут до этого», - сказал руководитель Северного вулканологического центра Рикке Педерсен.

Лава, вероятно, быстро течет на юг в соседний рыбацкий городок Гриндовик, куда несколько жителей вернулись после предыдущих извержений.

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