Ответственность за торговлю алкоголем в запрещенное время суток в период военного положения — напоминание ГНС

В период действия военного положения органы ГНС имеют право применять к субъекту хозяйствования ответственность за торговлю алкогольными напитками в запрещенное решением военного командования время суток.

Государственная налоговая служба напомнила, имеют ли право органы ГНС в период военного положения применять к субъектам хозяйствования ответственность за торговлю алкогольными напитками в запрещенное решением военного командования время суток.

Так, ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и устройств для потребления табачных изделий без их сгорания установлены ст. 15 экз. 3 Закона Украины от 19 декабря 1995 года № 481/95-ВР «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах и горючего» с изменениями и дополнениями.

Сельские, поселковые и городские советы в пределах территории соответствующей административно-территориальной единицы могут устанавливать запрет на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования (в том числе иностранными субъектами хозяйствования, действующими через свои зарегистрированные) постоянные представительства) (кроме заведений ресторанного хозяйства) в определенное решением таких органов время суток.

Согласно п. 3 Порядка запрета торговли оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе, в условиях правового режима военного положения в Украине или отдельных его местностях, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. года № 1457 (далее – Порядок № 1457) запрет торговли, в частности, алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе, в пределах территории, на которой вводится военное положение, вводится путем издания приказа военным командованием вместе с военной администрацией (в случае ее образования) ) с целью обеспечения общественной безопасности и порядка.

Приказом военного командования и военной администрации (в случае ее образования) определяется время введения и срока действия запрета торговли, в частности, алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе, в пределах территории, на которой вводится военное положение (п. 4 Порядка № 1457) .

Приказ военного командования и военной администрации (в случае ее образования) доводится до исполнения, в частности, ГНС (п. 5 Порядка № 1457).

Согласно ст. 17 Закона № 481 к субъектам хозяйствования (в том числе иностранным субъектам хозяйствования, действующим через свои зарегистрированные постоянные представительства) применяются финансовые санкции в виде штрафов в случае нарушения требований ст. 15 экз. 3 Закона №481 в размере 6800 гривен.

Частью второй ст. 156 Кодекса об административных правонарушениях ВС РСФСР от 07 декабря 1984 года № 8073-X, предусмотрено, что нарушение работником предприятия (организации) торговли или общественного питания правил торговли пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными жидкостями. , используемые в электронных сигаретах, устройствами для потребления табачных изделий без их сгорания, а именно: торговля пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах; без их сгорания в помещениях или на территориях, запрещенных законом, или в других местах, определенных решением соответствующего органа местного самоуправления как таковые, где розничная торговля пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами, используемыми жидкостями в электронных сигаретах, устройствами для потребления табачных изделий без их сгорания запрещена, или торговля пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для потребления торговые автоматы или лицами, не достигшими 18-летнего возраста, а также продажа пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания. , не достигшей 18-летнего возраста, или продажа табачных изделий в упаковках, содержащих менее 20 сигарет или сигарет, или поштучно (кроме сигар), или торговля пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, винами столовыми в запрещенном решении соответствующего органа местного самоуправления время суток - влечет наложение штрафа от четырехсот до восьмисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Следовательно, в период действия военного положения органы ГНС имеют право применять к субъекту хозяйствования ответственность за торговлю алкогольными напитками в запрещенное решением военного командования время суток.

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