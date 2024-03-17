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  1. В мире

В США проверяют роль Meta в незаконном сбыте наркотических веществ через платформу, — СМИ

09:52, 17 марта 2024
По данным, прокуроры рассылают повестки в суд и задают вопросы в рамках уголовного расследования, чтобы выяснить, способствуют ли Facebook и Instagram незаконной продаже наркотиков, получая прибыль от этого.
В США проверяют роль Meta в незаконном сбыте наркотических веществ через платформу, — СМИ
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В США проверяют роль компании Meta в незаконном сбыте наркотических веществ. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, прокуроры в Виргинии рассылают повестки в суд и задают вопросы в рамках уголовного расследования, чтобы выяснить, способствуют ли Facebook и Instagram незаконной продаже наркотиков, получая прибыль от этого.

Издание добавляет, что согласно копиям повесток в суд прокуроры требовали предоставить документы, связанные с «контентом о наркотиках» на платформах Meta.

Повести доставили еще в прошлом году, но об этом стало известно только сейчас.

Управление по продовольствию и медикаментам США оказывает помощь в расследовании. В Meta отвергли возможные обвинения, заявив, что продажа запрещенных наркотиков противоречит политике компании.

«Мы работаем над тем, чтобы найти и удалить это содержимое из наших сервисов. Meta активно сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы помочь бороться с продажей и распространением запрещенных наркотиков», — сказал спикер Meta.

WSJ отмечает, что во время пандемии Facebook и Instagram заполонила реклама отпускаемых по рецепту лекарств для якобы лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности, тревоги и других заболеваний. Сотрудники и пациенты говорили, что реклама способствовала злоупотреблению веществами.

Президент по глобальным вопросам Meta Ник Клегг заявил, что компания совместно с Госдепартаментом будет пытаться преодолеть продажу синтетических наркотиков онлайн и разъяснить пользователям риски: «Эпидемия опиоидов является серьезной проблемой общественного здоровья, требующей действий всех частей американского общества».

Meta привлекла сторонние организации для проверки рекламодателей и содержимого, которое может нарушать правила по рекламе и продаже наркотиков.

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