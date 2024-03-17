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У США перевіряють роль Meta у незаконному збуті наркотичних речовин через платформу, — ЗМІ

09:52, 17 березня 2024
За даними , прокурори розсилають повістки до суду та ставлять запитання в межах кримінального розслідування, щоб зʼясувати, чи сприяють Facebook та Instagram незаконному продажу наркотиків, отримуючи прибуток від цього.
У США перевіряють роль Meta у незаконному збуті наркотичних речовин через платформу, — ЗМІ
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У США перевіряють роль компанії Meta в незаконному збуті наркотичних речовин. Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

За даними видання, прокурори у Вірджинії розсилають повістки до суду та ставлять запитання в межах кримінального розслідування, щоб зʼясувати, чи сприяють Facebook та Instagram незаконному продажу наркотиків, отримуючи прибуток від цього.

Видання додає, що згідно з копіями повісток до суду, прокурори вимагали надати документи, повʼязані з «контентом про наркотики» на платформах Meta.

Повістки доставили ще торік, але про це стало відомо лише зараз.

Управління з продовольства і медикаментів США надає допомогу в розслідуванні. У Meta відкинули можливі звинувачення, заявивши, що продаж заборонених наркотиків суперечить політиці компанії.

«Ми працюємо над тим, щоб знайти та видалити цей вміст із наших сервісів. Meta активно співпрацює з правоохоронними органами, щоб допомогти боротися з продажем і розповсюдженням заборонених наркотиків», — сказав речник Meta.

WSJ зазначає, що під час пандемії Facebook та Instagram заполонила реклама ліків, що відпускаються за рецептом, для нібито лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності, тривоги та інших захворювань. Співробітники та пацієнти казали, що реклама сприяла зловживанню речовинами.

Президент із глобальних питань Meta Нік Клегг заявив, що компанія спільно з Держдепартаментом намагатиметься подолати продаж синтетичних наркотиків онлайн та розʼяснити користувачам ризики: «Епідемія опіоїдів є серйозною проблемою громадського здоровʼя, яка вимагає дій усіх частин американського суспільства».

Meta залучила сторонні організації для перевірки рекламодавців і вмісту, який може порушувати правила щодо реклами та продажу наркотиків.

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