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Щомісячна зарплата детективів і прокурорів САП приблизно відповідає зарплаті на лінії фронту – Анастасія Радіна пояснила, чи вистачить бюджету

Коштів на антикорупційні органи вистачить навіть в умовах обмеженого фінансування – голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна

«Ми чекаємо на конкурс компетентних, доброчесних кандидатів. Людей, які люблять та вміють працювати» — член ВККС Олег Коліуш

У ВККС розповіли, як буде відбуватися конкурс до Вищого антикорупційного суду і АП ВАКС, та на що кандидатам звернути увагу.

Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

Велика Палата Верховного Суду винесла рішення у справі судді проти ВККС, встановивши, що не є втручанням у дискреційні повноваження Комісії

Суддя звернулася із позовом до ВККС, яка відмовилася допустити її до співбесіди у межах кваліфоцінювання у зв`язку з накладенням дисциплінарного стягнення: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Депутати пропонують скасувати відповідальність за невиконання наказу військовослужбовцем, якщо наказ завідомо злочинний і неможливий для виконання

Під явно злочинним наказом пропонують розуміти зокрема такий наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу понад 50%.

  1. В Україні

Після ракетного удару рф по Одесі МВС проаналізує алгоритм роботи екстрених служб

09:20, 17 березня 2024
Екстрені служби системи МВС перебувають у повній готовності до реагування на надзвичайні ситуації.
Після ракетного удару рф по Одесі МВС проаналізує алгоритм роботи екстрених служб
Фото: ДСНС
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Після ракетного удару рф по Одесі Міністерство внутрішніх справ проаналізує алгоритм роботи екстрених служб. Про це заявив міністр Ігор Клименко за підсумками наради з керівництвами Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, Державної прикордонної служби та територіальним командуванням Національної гвардії.

За його словами, екстрені служби системи МВС перебувають у повній готовності до реагування на надзвичайні ситуації.

«Водночас дав вказівку провести детальний аналіз існуючих інструкцій та, за необхідності, внести корективи в алгоритм роботи, враховуючи оперативну обстановку», — зазначив Клименко.

Раніше ми писали, що в Одесі до 21 людини зросла кількість загиблих внаслідок  російського ракетного удару 15 березня. В лікарні помер працівник Державної служби надзвичайних ситуацій.

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