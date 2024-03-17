Після ракетного удару рф по Одесі МВС проаналізує алгоритм роботи екстрених служб

Екстрені служби системи МВС перебувають у повній готовності до реагування на надзвичайні ситуації.

Фото: ДСНС

Після ракетного удару рф по Одесі Міністерство внутрішніх справ проаналізує алгоритм роботи екстрених служб. Про це заявив міністр Ігор Клименко за підсумками наради з керівництвами Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, Державної прикордонної служби та територіальним командуванням Національної гвардії.

За його словами, екстрені служби системи МВС перебувають у повній готовності до реагування на надзвичайні ситуації.

«Водночас дав вказівку провести детальний аналіз існуючих інструкцій та, за необхідності, внести корективи в алгоритм роботи, враховуючи оперативну обстановку», — зазначив Клименко.

Раніше ми писали, що в Одесі до 21 людини зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару 15 березня. В лікарні помер працівник Державної служби надзвичайних ситуацій.

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