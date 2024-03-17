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  1. Суспільство

Чи можна поєднувати вакцинацію від грипу з іншим щепленням в один день: відповідь МОЗ

09:39, 17 березня 2024
Вакцину БЦЖ, якою щеплять дітей ще в пологовому будинку, не можна поєднувати з іншими вакцинами.
Чи можна поєднувати вакцинацію від грипу з іншим щепленням в один день: відповідь МОЗ
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В Українці вакцини, якими щеплять від грипу, є інактивованими, тобто, неживими. У зв'язку з цим, їх можна поєднувати з усіма іншими щепленнями. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Як зазначає відомство, винятком є вакцина БЦЖ, якою щеплять дітей ще в пологовому будинку. Її не можна поєднувати з іншими вакцинами. Втім, щеплення від грипу рекомендоване дітям від 6 місяців, тобто з БЦЖ вони не перетинаються по часу.

«Всі інші щеплення - від кору, від поліомієліту, від вітрянки, від пневмококів, від ковіду тощо - можна поєднувати і робити в один день з вакцинацією від грипу, або з будь-якими проміжками між ними», - йдеться у повідомленні.

Від грипу важливо вакцинуватись людям із груп ризику, а саме:

  • людям віком 60 років і старше;
  • маленьким дітям від 6 міс;
  • вагітним жінкам;
  • людям з хронічними захворюваннями;
  • людям з професійної групи ризику (лікарі, вчителі, військові, продавці тощо).

«Важливо пам’ятати, що жінки, які отримали щеплення від грипу під час вагітності, також передають захист своїм дітям, який зберігається протягом перших місяців їхнього життя. Щеплення інактивованою вакциною є безпечним для вагітних, його можна робити у будь-якому триместрі», - додає МОЗ.

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