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«Ми чекаємо на конкурс компетентних, доброчесних кандидатів. Людей, які люблять та вміють працювати» — член ВККС Олег Коліуш

У ВККС розповіли, як буде відбуватися конкурс до Вищого антикорупційного суду і АП ВАКС, та на що кандидатам звернути увагу.

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Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

Велика Палата Верховного Суду винесла рішення у справі судді проти ВККС, встановивши, що не є втручанням у дискреційні повноваження Комісії

Суддя звернулася із позовом до ВККС, яка відмовилася допустити її до співбесіди у межах кваліфоцінювання у зв`язку з накладенням дисциплінарного стягнення: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Депутати пропонують скасувати відповідальність за невиконання наказу військовослужбовцем, якщо наказ завідомо злочинний і неможливий для виконання

Під явно злочинним наказом пропонують розуміти зокрема такий наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу понад 50%.

  1. В Україні

У Хмельницькій області сталась деформація земляного полотна: закрито рух для потягу«Київ - Кам'янець-Подільський»

08:19, 17 березня 2024
У зв'язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин - Гуменці у Хмельницькій області тимчасово закритий рух для поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський.
У Хмельницькій області сталась деформація земляного полотна: закрито рух для потягу«Київ - Кам'янець-Подільський»
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У ніч з 16 на 17 березня стало відомо про деформацію земляного полотна на перегоні Нігин - Гуменці у Хмельницькій області. Закрито рух для потягу «Київ - Кам'янець-Подільський». Про це повідомляє УЗ.

«У зв'язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин - Гуменці у Хмельницькій області тимчасово закритий рух для поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода)», - йдеться у повідомленні.

Кінцевою станцією для рейсу №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський о 08:12 вимушено стане Нігин.

«Про хід ремонтних робіт ми сповіщатимемо додатково, наразі приносимо вибачення за зміни в маршруті через форсмажорні обставини», - додали в УЗ.

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