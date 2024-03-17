У Хмельницькій області сталась деформація земляного полотна: закрито рух для потягу«Київ - Кам'янець-Подільський»

У зв'язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин - Гуменці у Хмельницькій області тимчасово закритий рух для поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський.

У ніч з 16 на 17 березня стало відомо про деформацію земляного полотна на перегоні Нігин - Гуменці у Хмельницькій області. Закрито рух для потягу «Київ - Кам'янець-Подільський». Про це повідомляє УЗ.

«У зв'язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин - Гуменці у Хмельницькій області тимчасово закритий рух для поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода)», - йдеться у повідомленні.

Кінцевою станцією для рейсу №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський о 08:12 вимушено стане Нігин.

«Про хід ремонтних робіт ми сповіщатимемо додатково, наразі приносимо вибачення за зміни в маршруті через форсмажорні обставини», - додали в УЗ.

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