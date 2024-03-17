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В Хмельницкой области произошла деформация земляного полотна: закрыто движение для поезда «Киев – Каменец-Подольский»

08:19, 17 марта 2024
В связи с деформацией земляного полотна на перегоне Негин – Гуменцы в Хмельницкой области временно закрыто движение для поезда №139/140 Киев – Каменец-Подольский.
В Хмельницкой области произошла деформация земляного полотна: закрыто движение для поезда «Киев – Каменец-Подольский»
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В ночь с 16 на 17 марта стало известно о деформации земляного полотна на перегоне Негин – Гуменцы в Хмельницкой области. Закрыто движение для поезда «Киев – Каменец-Подольский». Об этом сообщает УЗ.

«В связи с деформацией земляного полотна на перегоне Негин – Гуменцы в Хмельницкой области временно закрыто движение для поезда №139/140 Киев – Каменец-Подольский (вместе с прицепными вагонами из Ужгорода)», – говорится в сообщении.

Конечная станция для рейса №139/140 Киев - Каменец-Подольский в 08:12 вынуждено станет Негин.

«О ходе ремонтных работ мы будем извещать дополнительно, приносим сейчас извинения за изменения в маршруте из-за форсмажорных обстоятельств», - добавили в УЗ.

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