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  1. В мире

Китайское правительство дало понять владельцу TikTok, что блокирование соцсети в США лучше, чем продажа

08:37, 17 марта 2024
В Министерстве торговли КНР призвали американское правительство прекратить необоснованное подавление работы TikTok.
Китайское правительство дало понять владельцу TikTok, что блокирование соцсети в США лучше, чем продажа
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Представители правительства Китая подвергли критике попытки США заставить компанию-владельца ByteDance продать соцсеть TikTok. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Они также дали понять китайской ByteDance, что блокировка в США лучше продаж.

Отмечается, что в Министерстве торговли КНР призвали американское правительство прекратить необоснованное подавление работы TikTok. Пользователи из Китая заявляют, что США пытаются украсть бизнес или отомстить за то, что Х, Facebook и некоторые другие американские сервисы недоступны в КНР.

Эксперты предполагают, что госаппарат Китая поставит «национальное достоинство» выше финансовых интересов ByteDance.

Отметим, что в 2022 году президент США Джо Байден подписал закон, направленный на то, чтобы запретить доступ и использование TikTok федеральным чиновникам, а другие штаты ввели подобные государственные запреты на приложения TikTok.

Впрочем, уже в феврале 2024 года во время избирательной кампании у Байдена появилась официальная учетная запись TikTok. В его аккаунте показали, как президента спрашивают о Супербоуле (финальный матч сезона в американском футболе). Также там содержалась шутка о теории «политического сговора» по Тейлор Свифт.

Позже Джо Байден заявил о готовности подписать закон, который ограничит работу приложения.

Также министр финансов времен Трампа Стивен Мнучин собирается купить TikTok.

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