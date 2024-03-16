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Конгресс США может рассмотреть помощь Украине и конфискацию активов рф одним пакетом, — Денис Малюська

20:52, 16 марта 2024
По словам Дениса Малюськи, рассмотрение законопроектов в Конгрессе США может состояться уже в ближайшее время.
Конгресс США может рассмотреть помощь Украине и конфискацию активов рф одним пакетом, — Денис Малюська
Фото: Минюст
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Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Конгресс США приступит к рассмотрению законопроектов о выделении Украине финансовой поддержки и о конфискации российских активов уже в ближайшее время. Об этом он сказал в эфире марафона «Єдині новини».

«Те партнеры, с которыми мы разговаривали – конгрессмены, сенаторы, представители исполнительной ветви власти – подтвердили возможность, что проекты о военной и финансовой помощи Украине и конфискации российских активов могут двигаться одним пакетом», – сказал Малюска.

По его словам, не исключена возможность, что рассмотрение может начаться уже на следующей неделе.

Он отметил, что условием этого является поиск компромисса по техническим деталям оказания помощи. Также министр заметил, что патовой ситуации в американском парламенте уже нет.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська заявил, что Киев готов согласиться на финпомощь от США в кредит, если это ее ускорит.

Ранее спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон сообщал, что законопроект о дополнительном финансировании Украины будет рассмотрен только после того, как будет решен вопрос с финансированием федерального правительства. 

Напомним, 8 марта Конгресс США одобрил пакет законопроектов для предотвращения шатдауна.  Законодатели США также ведут переговоры по второму пакету из шести законопроектов, включая финансирование американских военных, чтобы обеспечить полное финансирование всех федеральных агентств до 22 марта.

 Также известно, что Палата представителей США может провести голосование за пакет финансовой помощи Украине в конце марта или в апреле 2024 года.

Еще мы писали, что глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может потерять еще больше территорий, если останется без помощи.

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