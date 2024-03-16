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Вопрос блокировки Telegram сейчас не стоит, – руководитель ЦПД Андрей Коваленко

20:34, 16 марта 2024
Глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко заявил, что в Украине пока не планируют блокировать мессенджер Telegram.
Вопрос блокировки Telegram сейчас не стоит, – руководитель ЦПД Андрей Коваленко
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Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что вопрос блокировки Telegram сейчас не стоит. Об этом он сказал в комментарии Forbes.

По его словам, украинское правительство пока не намерено блокировать мессенджер Telegram в Украине. Однако в рабочих группах обсуждаются вопросы, как безопасно использовать его.

«Запрет и блокирование – это крайнее средство, которое мы можем использовать только при критической потребности», – заявил председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.

При этом, говорится в публикации, власти рассматривают другие меры – блокировку серверов через системы DPI. Однако для этого в рамках страны нужны деньги и закон, которого нет.

Ранее сообщалось, кто и почему лоббирует запрет Telegram в Украине.

Добавим, по инициативе парламентского Комитета по свободе слова состоялся круглый стол, во время которого участники встречи высказались за запрет Telegram в Украине.

Кроме того, в разведке заявили, что мессенджер Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы.

Вместе с тем, Алексей Данилов высказался о возможном запрете мессенджера Telegram.

Еще председатель Нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимюк заявляла, что в Верховной Раде уже обсуждается вопрос регулирования мессенджера Telegram. 

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