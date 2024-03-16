Питання блокування Telegram зараз не стоїть, – керівник ЦПД Андрій Коваленко

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що в Україні поки не планують блокувати месенджер Telegram.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що питання блокування Telegram зараз не стоїть. Про це він сказав у коментарі Forbes.

За його словами, український уряд поки не має наміру блокувати месенджер Telegram в Україні. Однак у робочих групах обговорюються питання, як безпечно використовувати його.

«Заборона та блокування – це крайній засіб, який ми можемо використовувати лише за критичної потреби», – заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

При цьому, йдеться у публікації, влада розглядає інші заходи – блокування серверів через системи DPI. Однак для цього в рамках країни потрібні гроші та закон, якого немає.

Раніше ми писали, хто і чому лобіює заборону Telegram в Україні.

Додамо, за ініціативи парламентського Комітету з питань свободи слова відбувся круглий стіл, під час якого учасники зустрічі висловилися за заборону Telegram в Україні.

Крім того, у розвідці заявили, що месенджер Telegram містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми.

Разом з тим, Олексій Данілов висловився про можливу заборону месенджера Telegram.

Ще голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк заявляла, що у Верховній Раді вже обговорюється питання регулювання месенджера Telegram.

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