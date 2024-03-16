Конгрес США може розглянути допомогу Україні та конфіскацію активів рф одним пакетом, — Денис Малюська

За словами Дениса Малюськи, розгляд законопроектів у Конгресі США може відбутися уже найближчим часом.

Фото: Мін’юст

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що Конгрес США розпочне розгляд законопроектів про виділення Україні фінансової підтримки та про конфіскацію російських активів уже найближчим часом. Про це він сказав в ефірі марафону «Єдині новини».

«Ті партнери, з якими ми розмовляли - конгресмени, сенатори, представники виконавчої гілки влади - підтвердили можливість, що проекти про військову і фінансову допомогу Україні та конфіскацію російських активів можуть рухатися одним пакетом», - сказав Малюська.

За його словами Малюськи, не виключена можливість, що розгляд може початися вже наступного тижня.

Він зазначив, що умовою цього є віднайдення компромісу щодо технічних деталей надання допомоги. Також міністр зауважив, що патової ситуації в американському парламенті вже немає.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Київ готовий погодитись на фіндопомогу від США у кредит, якщо це її прискорить.

Раніше спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон повідомляв, що законопроект про додаткове фінансування Україні буде розглянуто тільки після того, як буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Нагадаємо, 8 березня Конгрес США схвалив пакет законопроектів для запобігання шатдауну. Законодавці США також ведуть переговори щодо другого пакету з шести законопроєктів, включаючи фінансування американських військових, щоб забезпечити повне фінансування всіх федеральних агентств до 22 березня.

Ще ми писали, що глава ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Україна може втратити ще більше територій, якщо залишиться без надання допомоги.

Також відомо, що Палата представників США може провести голосування за пакет фінансової допомоги Україні наприкінці березня, або у квітні 2024 року.

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