Китайський уряд дав зрозуміти власнику TikTok, що блокування соцмережі в США краще, ніж продаж

У Міністерстві торгівлі КНР закликали американський уряд «припинити необґрунтоване придушення» роботи TikTok.

Представники уряду Китаю розкритикували намагання США змусити компанію-власника ByteDance продати соцмережу TikTok. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Вони також дали зрозуміти китайській ByteDance, що блокування в США краще за продаж.

Зазначається, що у Міністерстві торгівлі КНР закликали американський уряд «припинити необґрунтоване придушення» роботи TikTok. Користувачі з Китаю заявляють, що США намагаються «вкрасти» бізнес або помститися за те, що Х, Facebook і деякі інші американські сервіси недоступні в КНР.

Експерти припускають, що держапарат Китаю поставить «національну гідність» вище за фінансові інтереси ByteDance.

Зазначимо, що у 2022 році президент США Джо Байден підписав закон, спрямований на те, щоб заборонити доступ і використання TikTok федеральним чиновникам, а інші штати ввели подібні державні заборони на додатки TikTok.

Втім, вже у лютому 2024 року під час виборчої кампанії у Байдена з’явився офіційний обліковий запис TikTok. У його акаунті показали, як президента запитують про Супербоул (фінальний матч сезону в американському футболі). Також там містився жарт про теорію «політичної змови» щодо Тейлор Свіфт.

Згодом Джо Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу застосунку.

Також міністр фінансів часів Трампа Стівен Мнучін збирається купити TikTok.

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