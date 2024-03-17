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«Ми чекаємо на конкурс компетентних, доброчесних кандидатів. Людей, які люблять та вміють працювати» — член ВККС Олег Коліуш

У ВККС розповіли, як буде відбуватися конкурс до Вищого антикорупційного суду і АП ВАКС, та на що кандидатам звернути увагу.

Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

Велика Палата Верховного Суду винесла рішення у справі судді проти ВККС, встановивши, що не є втручанням у дискреційні повноваження Комісії

Суддя звернулася із позовом до ВККС, яка відмовилася допустити її до співбесіди у межах кваліфоцінювання у зв`язку з накладенням дисциплінарного стягнення: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Депутати пропонують скасувати відповідальність за невиконання наказу військовослужбовцем, якщо наказ завідомо злочинний і неможливий для виконання

Під явно злочинним наказом пропонують розуміти зокрема такий наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу понад 50%.

  1. У світі

Китайський уряд дав зрозуміти власнику TikTok, що блокування соцмережі в США краще, ніж продаж

08:37, 17 березня 2024
У Міністерстві торгівлі КНР закликали американський уряд «припинити необґрунтоване придушення» роботи TikTok.
Китайський уряд дав зрозуміти власнику TikTok, що блокування соцмережі в США краще, ніж продаж
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Представники уряду Китаю розкритикували намагання США змусити компанію-власника ByteDance продати соцмережу TikTok. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Вони також дали зрозуміти китайській ByteDance, що блокування в США краще за продаж.

Зазначається, що у Міністерстві торгівлі КНР закликали американський уряд «припинити необґрунтоване придушення» роботи TikTok. Користувачі з Китаю заявляють, що США намагаються «вкрасти» бізнес або помститися за те, що Х, Facebook і деякі інші американські сервіси недоступні в КНР.

Експерти припускають, що держапарат Китаю поставить «національну гідність» вище за фінансові інтереси ByteDance.

Зазначимо, що у 2022 році президент США Джо Байден підписав закон, спрямований на те, щоб заборонити доступ і використання TikTok федеральним чиновникам, а інші штати ввели подібні державні заборони на додатки TikTok.

Втім, вже у лютому 2024 року під час виборчої кампанії у Байдена з’явився офіційний обліковий запис TikTok. У його акаунті показали, як президента запитують про Супербоул (фінальний матч сезону в американському футболі). Також там містився жарт про теорію «політичної змови» щодо Тейлор Свіфт.

Згодом Джо Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу застосунку.

Також міністр фінансів часів Трампа Стівен Мнучін збирається купити TikTok.

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