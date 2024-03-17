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  1. Общество

Можно ли сочетать вакцинацию от гриппа с другой прививкой в один день: ответ Минздрава

09:39, 17 марта 2024
Вакцину БЦЖ, которой прививают детей еще в роддоме, нельзя совмещать с другими вакцинами.
Можно ли сочетать вакцинацию от гриппа с другой прививкой в один день: ответ Минздрава
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В Украинке вакцины, которыми прививают от гриппа, инактивированы, то есть, неживые. В этой связи, их можно сочетать со всеми другими прививками. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Как отмечает ведомство, исключением является вакцина БЦЖ, которой прививают детей еще в роддоме. Ее нельзя совмещать с другими вакцинами. Впрочем, прививка от гриппа рекомендована детям от 6 месяцев, то есть с БЦЖ они не пересекаются по времени.

«Все остальные прививки – от кори, от полиомиелита, от ветрянки, от пневмококков, от ковида и тому подобное – можно сочетать и делать в один день с вакцинацией от гриппа, или с любыми промежутками между ними», – говорится в сообщении.

От гриппа важно вакцинироваться людям из групп риска, а именно:

  • людям в возрасте 60 лет и старше;
  • маленьким детям от 6 мес;
  • беременным женщинам;
  • людям с хроническими заболеваниями;
  • людям из профессиональной группы риска (врачи, учителя, военные, продавцы и т.п.).

«Важно помнить, что женщины, которые получили прививку от гриппа во время беременности, также передают защиту своим детям, которая сохраняется в первые месяцы их жизни. Прививка инактивированной вакциной безопасна для беременных, ее можно делать в любом триместре», - добавляет Минздрав.

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