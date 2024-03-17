После ракетного удара рф по Одессе МВД проанализирует алгоритм работы экстренных служб

Экстренные службы системы МВД находятся в полной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

После ракетного удара рф по Одессе Министерство внутренних дел проанализирует алгоритм работы экстренных служб. Об этом заявил министр Игорь Клименко по итогам совещания с руководством Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и территориальным командованием Национальной гвардии.

По его словам, экстренные службы системы МВД находятся в полной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

«В то же время дал указание провести детальный анализ существующих инструкций и при необходимости внести коррективы в алгоритм работы, учитывая оперативную обстановку», — отметил Клименко.

Ранее мы писали, что в Одессе до 21 человека возросло число погибших в результате российского ракетного удара 15 марта. В больнице скончался работник Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

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