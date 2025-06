Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану из-за ядерной программы

По словам премьера Израиля, цель атаки – «нейтрализовать ядерную инфраструктуру Ирана».

В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране, предупреждая о возможном ответе Ирана в виде ракетных атак и ударов беспилотниками. «После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения», - заявил Кац. Он подписал специальный приказ о введении особого чрезвычайного положения на всей территории страны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что израильские военно-воздушные силы нанесли удары по десяткам целей в Иране, связанных с ядерной программой, а также по другим военным объектам. По данным ЦАХАЛ, Иран накопил достаточно обогащенного урана для создания нескольких ядерных бомб за считанные дни, что представляет «неизбежную угрозу». Операция включала пять волн ударов с применением сотен ракет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, комментируя операцию, заявил, что ее цель - «нейтрализовать ядерную инфраструктуру Ирана, уничтожить заводы по производству баллистических ракет и ослабить военный потенциал страны». Он отметил, что операция продлится еще несколько дней. Нетаньяху созвал экстренное заседание кабинета безопасности для координации дальнейших действий.

Сирены воздушной тревоги прозвучали по всему Израилю, предупреждая население о возможной реакции Ирана. Обе страны - Израиль и Иран - закрыли свое воздушное пространство, о чем сообщили местные СМИ.

Как пишет The Times of Israel, Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил действия Израиля, назвав их «преступлением против иранского народа». «Этим преступлением сионистский режим обрек себя на горькую и мучительную судьбу, и он непременно ее получит», - заявил Хаменеи, пообещав «горькую и мучительную судьбу» для Израиля.

ЦАХАЛ подчеркнул, что удары были «точечными» и направленными исключительно на военные и ядерные объекты, чтобы ослабить «продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля». В заявлении армии указано, что десятки самолетов ВВС завершили первый этап операции, нанеся удары по объектам в разных регионах Ирана.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не участвовали в операции и не оказывали Израилю поддержки во время ударов по Ирану. Об этом пишет CNN, цитируя заявление госсекретаря. «Президент Трамп и Администрация приняли все необходимые меры для защиты наших сил и поддерживают тесный контакт с нашими региональными партнерами. Позвольте мне четко заявить: Иран не должен атаковать интересы или персонал США», - заявил Рубио.

В социальных сетях появились видео, которые, вероятно, зафиксировали моменты атак израильских сил на иранские объекты.

