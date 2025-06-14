Что делать, если работодатель не отдает трудовую книжку — объяснение Гоструда

Работник имеет право уволиться по собственному желанию, а трудовая книжка принадлежит ему и должна быть возвращена вне зависимости от позиции работодателя.

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В Южно-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда рассказали, что делать, если работодатель не возвращает трудовую книжку.

Так, за помощью к специалистам обратилась сотрудница одной из крупных торговых сетей Кировоградской области. Работодатель отказал ей в увольнении по собственному желанию: мол, найдешь себе замену — тогда свободна, а нет — работай и о трудовой книжке даже не мечтай.

Специалисты разъяснили работодателю, что в соответствии с частью первой статьи 38 Кодекса законов о труде Украины работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели.

Статья 43 Конституции Украины устанавливает, что использование принудительного труда запрещается.

А согласно статье 48 Кодекса законов о труде Украины, учет трудовой деятельности работника осуществляется в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а трудовая книжка хранится у работника.

Работодатель прислушался к аргументам специалиста управления, удовлетворил заявление сотрудницы об увольнении по собственному желанию и вернул трудовую книжку.

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