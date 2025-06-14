Що робити, якщо роботодавець не віддає трудову книжку — пояснення Держпраці

Працівник має право звільнитися за власним бажанням, а трудова книжка належить йому і повинна бути повернута незалежно від позиції роботодавця.

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У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці розповіли, що робити, якщо роботодавець не віддає трудову книжку.

Так, до фахівців звернулася по допомогу працівниця однієї з великих торгівельних мереж Кіровоградської області. Роботодавець відмовив їй у звільненні за власним бажанням: мовляв, знайдеш собі заміну – тоді можеш бути вільною, а ні – працюй, а повернути трудову книжку навіть не мрій.

Спеціалісти роз’яснили роботодавцю, що, відповідно до частини першої статті 38 Кодексу законів про працю України, працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні.

Стаття 43 Конституції України встановлює, що використання примусової праці забороняється.

А згідно зі статтею 48 Кодексу законів про працю України, облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а трудова книжка зберігається у працівника.

Роботодавець дослухався до аргументів фахівця управління та задовольнив заяву працівниці про звільнення за власним бажанням, а трудову книжку повернув.

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