В Ровенской области полиция расследует избиение 13-летней девочки подростками

Полиция Ровенской области начала уголовное производство по факту избиения 13-летней девочки, которое произошло в городе Костополь. В социальных сетях было обнародовано видео, на котором 14-летняя подросток наносит удары младшей девушке, которая стоит на коленях и пытается защититься руками. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая.

Правоохранители установили, что инцидент произошел 25 августа 2025 года. Во время конфликта 14-летняя жительница Костополя нанесла телесные повреждения 13-летней девушке из Ровенского района. На видео также видно, что избиение наблюдали по меньшей мере семеро других подростков. Пострадавшая пока не обращалась за медицинской помощью.

Факт избиения внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, что квалифицируется как хулиганство. За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до пяти лет, которое может быть условным.

В настоящее время продолжаются следственные действия, в ходе которых правоохранители общаются с родителями подозреваемой. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.

