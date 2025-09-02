На Рівненщині поліція розслідує побиття 13-річної дівчини підлітками

Інцидент у Костополі кваліфіковано як хуліганство, триває слідство.

Поліція Рівненської області розпочала кримінальне провадження через побиття 13-річної дівчини, яке сталося в місті Костопіль. У соціальних мережах було оприлюднено відео, на якому 14-річна підлітка завдає ударів молодшій дівчині, що стоїть на колінах і намагається захиститися руками. Про це повідомила речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька.

Правоохоронці встановили, що інцидент відбувся 25 серпня 2025 року. Під час конфлікту 14-річна жителька Костополя завдала тілесних ушкоджень 13-річній дівчині з Рівненського району. На відео також видно, що за побиттям спостерігали щонайменше семеро інших підлітків. Постраждала наразі не зверталася за медичною допомогою.

Факт побиття внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, що кваліфікується як хуліганство. За цей злочин передбачено покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі терміном до п’яти років, яке може бути умовним.

Наразі тривають слідчі дії, під час яких правоохоронці спілкуються з батьками підозрюваної. Поліція продовжує з’ясовувати всі обставини події.

