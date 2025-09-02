Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

На Рівненщині поліція розслідує побиття 13-річної дівчини підлітками

22:18, 2 вересня 2025
Інцидент у Костополі кваліфіковано як хуліганство, триває слідство.
На Рівненщині поліція розслідує побиття 13-річної дівчини підлітками
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Рівненської області розпочала кримінальне провадження через побиття 13-річної дівчини, яке сталося в місті Костопіль. У соціальних мережах було оприлюднено відео, на якому 14-річна підлітка завдає ударів молодшій дівчині, що стоїть на колінах і намагається захиститися руками. Про це повідомила речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька.

Правоохоронці встановили, що інцидент відбувся 25 серпня 2025 року. Під час конфлікту 14-річна жителька Костополя завдала тілесних ушкоджень 13-річній дівчині з Рівненського району. На відео також видно, що за побиттям спостерігали щонайменше семеро інших підлітків. Постраждала наразі не зверталася за медичною допомогою.

Факт побиття внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, що кваліфікується як хуліганство. За цей злочин передбачено покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі терміном до п’яти років, яке може бути умовним.

Наразі тривають слідчі дії, під час яких правоохоронці спілкуються з батьками підозрюваної. Поліція продовжує з’ясовувати всі обставини події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція діти Рівне

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спеціалізований окружний адміністративний суд буде одним з найпотужніших судів України – Офіс Президента

В Офісі Президента повідомили, що на нові суди покладені великі надії, а українських правників закликали взяти участь у майбутньому конкурсі.

ВККС призначить членів Експертної ради для відбору суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його Апеляційної палати

Засідання заплановане на 15 вересня.

Верховна Рада розгляне постанову, яка може дозволити повернуті прямі трансляції засідань парламенту

Хоча у вступній частині проекту йдеться про те, що постанова приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада», у самому проекті немає прямої норми про зобов’язання відновити такі трансляції.

У Верховній Раді вважають, що вільний перетин кордону чоловіками 18-22 років стимулюватиме в’їзд юнаків в Україну

У Раді заявили, що тепер хлопці, які навчалися за кордоном і не могли приїхати з 2022 року в Україну, «зможуть обійняти рідних».

У КПК пропонують змінити підстави для повернення тимчасово вилученого майна

Також законодавці пропонують, щоб у кримінальному провадженні, де жодній особі не повідомлено про підозру, строк накладеного ухвалою слідчого судді арешту на гроші суб’єктів господарювання обмежувався строком у 4 місяці і продовжувався лише за певних умов.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду