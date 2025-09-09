Парламент Непала сожгли дотла – видео

В Непале во время беспорядков сгорело здание парламента в Катманду.

Здание парламента Непала в Катманду было полностью уничтожено пожаром во время массовых беспорядков, вызванных правительственным решением о блокировке социальных сетей. Местные СМИ сообщают, что огонь не пытаются тушить, а все важные документы, которые хранились в здании, утрачены. Об этом пишет BBC.

Непальская армия выступила с предупреждением, что в случае продолжения беспорядков военные будут вынуждены выйти на улицы для восстановления порядка.

Демонстранты атаковали резиденции членов правительства и подожгли здание парламента, что стало кульминацией народного возмущения.

Как ранее сообщалось, беспорядки в Катманду привели к гибели по меньшей мере 19 человек. Около 350 человек по всей стране оказались в больницах, десятки пациентов остаются в критическом состоянии. В районах, где сосредоточились протесты, ввели комендантский час.

Напомним, правительство Непала заблокировало 26 платформ, среди которых Facebook, YouTube, Instagram и WhatsApp, из-за отказа компаний выполнить новые правила регистрации.

