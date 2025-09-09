Парламент Непалу спалили вщент – відео

У Непалі під час заворушень згоріла будівля парламенту в Катманду.

Будівля парламенту Непалу в Катманду була повністю знищена пожежею під час масових заворушень, спричинених урядовим рішенням про блокування соціальних мереж. Місцеві ЗМІ повідомляють, що вогонь не намагаються гасити, а всі важливі документи, які зберігалися в будівлі, втрачено. Про це пише BBC.

Непальська армія виступила з попередженням, що в разі продовження заворушень військові будуть змушені вийти на вулиці для відновлення порядку.

Демонстранти атакували резиденції членів уряду та підпалили будівлю парламенту, що стало кульмінацією народного обурення.

Як раніше повідомлялося, заворушення в Катманду призвели до загибелі щонайменше 19 людей. Близько 350 осіб по всій країні опинилися в лікарнях, десятки пацієнтів залишаються у критичному стані. У районах, де зосередилися протести, запровадили комендантську годину.

Нагадаємо, Уряд Непалу заблокував 26 платформ, серед яких Facebook, YouTube, Instagram та WhatsApp, через відмову компаній виконати нові правила реєстрації.

