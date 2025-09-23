В Нью-Йорке полиция заблокировала дорогу Макрону из-за кортежа Трампа, видео

Инцидент произошел, когда Макрон выходил после выступления в штаб-квартире ООН.

Фото: скриншот из видео

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США полиция заблокировала движение автомобиля президента Франции Эмманюэля Макрона после его выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 22 сентября, чтобы обеспечить проезд кортежа президента США Дональда Трампа, пишет BFMTV.

Инцидент произошел в Нью-Йорке, куда Эмманюэль Макрон прибыл на Генассамблею ООН. После его выступления в штаб-квартире организации автомобиль президента Франции оказался заблокированным на улице из-за президентского кортежа Дональда Трампа.

«Извините, господин президент, но сейчас все перекрыто», — сказал ему полицейский.

После этого Макрон позвонил кому-то, вероятно Трампу.

«Представьте себе, я сейчас жду на улице, потому что все заблокировано из-за вас», – сказал он.

После нескольких минут ожидания улицу разблокировали, но только для пешеходов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.