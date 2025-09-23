У Нью-Йорку поліція заблокувала дорогу Макрону через кортеж Трампа, відео

Інцидент трапився, коли Макрон виходив після виступу у штаб-квартирі ООН.

Фото: скріншот з відео

У США поліція заблокувала рух автомобіля президента Франції Емманюеля Макрона після його виступу в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 22 вересня, щоб забезпечити проїзд кортежу президента США Дональда Трампа, пише BFMTV.

Інцидент стався в Нью-Йорку, куди Емманюель Макрон прибув на Генасамблею ООН. Після його виступу у штаб-квартирі організації, авто президента Франції виявилося заблокованим на вулиці через президентський кортеж Дональда Трампа.

«Вибачте, пане президенте, але зараз усе заблоковано», - сказав йому поліцейський.

Після цього Макрон зателефонував комусь, ймовірно Трампові.

«Уявіть собі, я зараз чекаю на вулиці, бо все заблоковано через вас», – сказав він.

Після декількох хвилин очікування вулицю розблокували, але тільки для пішоходів.

