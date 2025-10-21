В Киеве на Набережном шоссе произошло серьезное ДТП с опрокидыванием, фото и видео

Авария произошла недалеко от Почтовой площади.

В Киеве 21 октября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и опубликовали фото.

Авария случилась на Набережном шоссе недалеко от Почтовой площади, в направлении моста Патона.

Предварительно, пострадавших нет.

Из-за ДТП на дороге образуется пробка.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в парламенте 21 октября зарегистрировали законопроект 14133 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и другие законы относительно повышения безопасности дорожного движения путем внедрения системы штрафных баллов. Смысл штрафных баллов в том, чтобы водители понимали, что если они регулярно нарушают правила дорожного движения: скоростной режим, правила парковки, создают аварийные ситуации, они накапливают баллы.

