Владимир Зеленский прибыл с визитом в Иорданию

По словам Президента, запланирована серия важных встреч.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье начал официальный визит в Иорданию и анонсировал ряд переговоров с международными партнерами.

«Сегодня в Иордании. Самое главное – безопасность, и важно, чтобы все партнеры прилагали к этому необходимые усилия. Украина вносит свой вклад. Впереди важные встречи», – сообщил Зеленский.

