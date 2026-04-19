В Кропивницком водитель протащил сотрудника ТЦК на капоте несколько кварталов города — ему грозит до 5 лет лишения свободы

11:08, 19 апреля 2026
По данным прокуратуры, водитель отказался остановиться по требованию и вез военного на капоте автомобиля, пока тот не упал.
В Кропивницком водитель протащил сотрудника ТЦК на капоте несколько кварталов города — ему грозит до 5 лет лишения свободы
Фото: Кировоградская областная прокуратура
В Кировоградской области сообщено о подозрении жителю Кропивницкого, который во время военного положения протащил военнослужащего на капоте автомобиля. Об этом сообщили в Кировоградской областной прокуратуре.

Мужчине инкриминируют умышленное нанесение побоев и причинение телесных повреждений должностному лицу в связи с исполнением им служебных обязанностей.

По данным следствия, инцидент произошел в апреле 2026 года возле одной из автозаправочных станций в Кропивницком. Во время выполнения мер правового режима военного положения военнослужащий совместно с правоохранителями остановил автомобиль для проверки документов.

Водитель отказался предъявить документы, после чего, осознавая противоправный характер своих действий, начал движение транспортным средством в момент, когда военнослужащий находился перед автомобилем. В результате этого военный оказался на капоте.

Далее, как отмечают в прокуратуре, мужчина продолжил движение по улицам города, протащив военнослужащего на капоте несколько кварталов. Впоследствии потерпевший упал на дорогу и получил телесные повреждения.

В прокуратуре сообщают, что благодаря собранным доказательствам мужчине предъявлено подозрение. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В то же время, в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

прокуратура полиция Кропивницкий ТЦК

