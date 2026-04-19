У Кропивницькому водій протягнув працівника ТЦК на капоті кілька кварталів міста – йому загрожує до 5 років ув’язнення

11:08, 19 квітня 2026
За даними прокуратури, водій відмовився зупинитися на вимогу та протягнув військового на капоті автомобіля поки той не впав.
Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
На Кіровоградщині повідомлено про підозру жителю Кропивницького, який під час воєнного стану протягнув військовослужбовця на капоті автомобіля. Про це повідомили в Кіровоградській обласній прокуратурі.

Чоловіку інкримінують умисне нанесення побоїв та заподіяння тілесних ушкоджень службовій особі у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків.

За даними слідства, інцидент стався у квітні 2026 року поблизу однієї з автозаправних станцій у Кропивницькому. Під час виконання заходів правового режиму воєнного стану військовослужбовець спільно з правоохоронцями зупинив автомобіль для перевірки документів.

Водій відмовився надати документи, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав рух транспортним засобом у момент, коли військовослужбовець перебував перед авто. У результаті цього військовий опинився на капоті.

Далі, як зазначають у прокуратурі, чоловік продовжив рух вулицями міста, протягнувши військовослужбовця на капоті кілька кварталів. Згодом потерпілий впав на дорогу та отримав тілесні ушкодження.

У прокуратурі повідомляють, що завдяки зібраним доказам чоловіку повідомлено про підозру. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Водночас відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Парламент готує нові свята для українців: які памʼятні дати хочуть офіційно закріпити

У Раді з’явилися ініціативи нових державних дат.

Українці, які втратили документи до 2000 року, зможуть довести свій страховий стаж у суді

Держава бере на себе обов’язок самостійно шукати дані в реєстрах, а суди отримують спрощений механізм встановлення фактів трудових відносин для ветеранів та жителів зон бойових дій.

Проблему анонімності ТЦК визнають, але карати за це не планують — що не врахував новий законопроєкт

Новий законопроєкт ігнорує необхідність встановлення персональної відповідальності за порушення регламенту ідентифікації ТЦК.

5 документів, які підтверджують страховий стаж за відсутності записів у трудовій книжці

Як підтвердити навчання для пенсії, якщо в трудовій немає запису: інструкція та судова практика.

Верховний Суд хоче змінити підстави для скасування рішень загальних зборів кооперативів та ОСББ

КГС ВС просить Корпоративну палату  відступити від застарілих висновків щодо наявності кворуму для проведення загальних зборів.

