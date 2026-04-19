У Кропивницькому водій протягнув працівника ТЦК на капоті кілька кварталів міста – йому загрожує до 5 років ув’язнення

За даними прокуратури, водій відмовився зупинитися на вимогу та протягнув військового на капоті автомобіля поки той не впав.

На Кіровоградщині повідомлено про підозру жителю Кропивницького, який під час воєнного стану протягнув військовослужбовця на капоті автомобіля. Про це повідомили в Кіровоградській обласній прокуратурі.

Чоловіку інкримінують умисне нанесення побоїв та заподіяння тілесних ушкоджень службовій особі у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків.

За даними слідства, інцидент стався у квітні 2026 року поблизу однієї з автозаправних станцій у Кропивницькому. Під час виконання заходів правового режиму воєнного стану військовослужбовець спільно з правоохоронцями зупинив автомобіль для перевірки документів.

Водій відмовився надати документи, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав рух транспортним засобом у момент, коли військовослужбовець перебував перед авто. У результаті цього військовий опинився на капоті.

Далі, як зазначають у прокуратурі, чоловік продовжив рух вулицями міста, протягнувши військовослужбовця на капоті кілька кварталів. Згодом потерпілий впав на дорогу та отримав тілесні ушкодження.

У прокуратурі повідомляють, що завдяки зібраним доказам чоловіку повідомлено про підозру. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Водночас відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

