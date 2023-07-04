Естонія хоче перевіряти новинні програми на неупередженість та правдивість

В Естонії хочуть законодавчо зобов'язати постачальників медіапослуг висловлювати в передачах новин правдиві та неупереджені думки.

Фото: ERR

В Естонії хочуть перевіряти новинні передачі на неупередженість та правдивість. Про це повідомляють у Департаменті захисту прав споживачів і технічного нагляду, пише ERR.

За словами глави служби з питань інформаційного товариства департаменту Хелен Рохтли, департамент хоче законодавчо зобов'язати постачальників медіапослуг висловлювати в передачах новин правдиві та неупереджені думки.

«Проблема зараз полягає в тому, що деякі, так би мовити, підприємці діють під виглядом медіа. Їхні цілі можуть не мати нічого спільного з наданням різнобічних, надійних та викликаних дискусії в суспільстві медіапослуг. Їхня мета – переслідувати особисті інтереси чи інтереси певної політичної сили або держави. Під прикриттям свободи ЗМІ може здійснюватись якась інша діяльність», – вважає Рохтла.



Відповідаючи на запитання, яким чином департамент має намір перевіряти медіа на достовірність та неупередженість, Рохтла повідомила, що зараз обговорюється варіант зі збиранням відгуків від учасників ринку та різних установ.



«Тепер нам потрібно обговорити, чи є ця ідея розумною та доречною для включення до Закону про медіапослуги. І якщо цю вимогу узаконять, слід подумати про механізм контролю або наслідки у разі порушення», – повідомила представник департаменту.



За її словами, вимогу можна було б поширити на інші передачі.



Рохтла підкреслила, що висловлювати об'єктивно свою точку зору можна і за наявності позиції, яка відрізняється від звичної: «Не планується забороняти чиїсь думки в передачах новин. Просто важливо, щоб була можливість висловити протилежну точку зору».

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