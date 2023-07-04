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Эстония хочет проверять новостные программы на беспристрастность и правдивость

15:59, 4 июля 2023
В Эстонии хотят законодательно обязать поставщиков медиауслуг выражать в передачах новостей правдивые и беспристрастные мнения.
Эстония хочет проверять новостные программы на беспристрастность и правдивость
Фото: ERR
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В Эстонии хотят проверять новостные передачи на беспристрастность и правдивость. Об этом сообщают в Департаменте по защите прав потребителей и техническому надзору, пишет ERR.

По словам главы службы по вопросам информационного общества департамента Хелен Рохтли, департамент хочет законодательно обязать поставщиков медиауслуг выражать в передачах новостей правдивые и беспристрастные мнения.

«Проблема сейчас состоит в том, что некоторые, так сказать, предприниматели действуют под видом медиа. Их цели могут не иметь ничего общего с предоставлением разносторонних, надежных и вызванных дискуссий в обществе медиауслуг. Их цель – преследовать личные интересы или интересы определенной политической силы или государства. Под прикрытием свободы СМИ может осуществляться другая деятельность», – считает Рохтла.

Отвечая на вопрос, каким образом департамент намерен проверять медиа на достоверность и беспристрастность, Рохтла сообщила, что сейчас обсуждается вариант сбора отзывов от участников рынка и различных учреждений.

«Теперь нам нужно обсудить, является ли эта идея разумна и уместна для включения в Закон о медиауслугах. И если это требование узаконят, следует подумать о механизме контроля или последствиях в случае нарушения», – сообщила представитель департамента.

По ее словам, требование можно было распространить на другие передачи.

Рохтла подчеркнула, что высказывать объективно свою точку зрения можно и при наличии позиции, отличающейся от привычной: «Не планируется запрещать чьи-то мнения в новостных передачах. Просто важно, чтобы была возможность высказать противоположную точку зрения».

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