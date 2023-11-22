ЄС виділив Україні транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро

ЄС планує збільшити фінансову допомогу Україні, наразі загальна допомога становить 85 мільярдів євро.

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Європейський Союз передав Україні новий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 мільярда євро, –повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«ЄС фінансово підтримує економічну стабільність і надання державних послуг в Україні з самого початку війни росії проти неї. Сьогодні ми надаємо нові 1,5 млрд євро», – написала глава Європейської комісії у своєму Twitter.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що загальна допомога ЄС для України складає вже 85 мільярдів євро і планується подальше збільшення цього обсягу. Зазначено, що Європейська комісія пропонує виділити ще 50 мільярдів євро до 2027 року.

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