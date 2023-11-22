Жителі, які проживали на ТОТ, зможуть продовжити навчання в українських освітніх закладах

Рада ухвалила закон, який передбачає механізм оцінювання результатів навчання для осіб, що здобували освіту на ТОТ.

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Парламент прийняв у другому читанні Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання результатів навчання осіб, які проживали на тимчасово окупованій території України». Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Закон, зокрема, дає змогу мешканцям таких територій продовжити навчання в українських освітніх закладах або отримати певний освітній ступінь.

Перелік освітніх закладів, які проводитимуть таку атестацію, буде визначений Урядом. Так само як і перелік спеціальностей (професій), за якими проведення атестації не допускатиметься.

«Ухвалення цього Закону сприяє реінтеграції мешканців тимчасово окупованих територій в освітній простір України», - пояснили у Мінреінтеграції.

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