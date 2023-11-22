Жители, которые проживали на ВОТ, смогут продолжить обучение в украинских образовательных учреждения

Рада приняла закон, предусматривающий механизм оценки результатов обучения для лиц, получавших образование на ВОТ,

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Парламент принял во втором чтении Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о признании результатов обучения лиц, проживавших на временно оккупированной территории Украины». Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Закон, в частности, позволяет жителям таких территорий продолжить обучение в украинских образовательных учреждениях или получить определенную образовательную степень.

Перечень образовательных учреждений, которые будут проводить такую аттестацию, будет определен Правительством. Так же как и список специальностей (профессий), по которым проведение аттестации не будет допускаться.

«Принятие этого Закона способствует реинтеграции жителей временно оккупированных территорий в образовательное пространство Украины», - пояснили в Минреинтеграции.

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