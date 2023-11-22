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  1. В мире

ЕС планирует обсудить гарантии безопасности Украины в декабре

14:02, 22 ноября 2023
Во время визита миссии ЕС в декабре государства-члены обсудят предложения по безопасности Украины.
ЕС планирует обсудить гарантии безопасности Украины в декабре
Источник фото: pravda.com.ua
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Гарантии безопасности для Украины, которые может обеспечить Европейский Союз, будут обсуждены с украинской стороной во время визита миссии ЕС в декабре. Об этом сообщил высокопоставленный европейский чиновник агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, будут рассмотрены предложения государств-членов Европейского Союза относительно безопасности Украины. На данный момент этот визит не анонсируется, поскольку считается стандартной процедурой. Глава Европейской комиссии Жозеп Боррель уже ранее сообщал о работе над этими вопросами на заседании Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

"Как вам известно, на последнем Совете Европейского Союза я получил задание от европейских лидеров разработать обязательства Европейского Союза по безопасности перед Украиной. Мы работаем над этим со странами-членами. В начале месяца я направлю в Украину миссию, чтобы обсудить с украинцами наши предложения. Если я смогу поехать, я был бы очень рад, но в любом случае заместитель генерального секретаря по вопросам безопасности и обороны поедет в Украину и представит предложения, которые государства-члены все еще обсуждают" сказал Боррель после заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел 13 ноября.

В рамках этих предложений планируется создание в Европейском фонде мира раздела, направленного на Украину (предложено EUR 20 млрд). Эта инициатива также будет представлена на заседании Совета ЕС в декабре.

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