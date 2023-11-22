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Блоггеру Мирославу Олешко, который выехал за границу по поддельной справке, сообщили о подозрении

13:51, 22 ноября 2023
Блоггер-уклонист после того, ка убежал из Украины, призывает мужчин скрываться от призыва.
Блоггеру Мирославу Олешко, который выехал за границу по поддельной справке, сообщили о подозрении
Источник фото: ssu.gov.ua
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Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательства противоправной деятельности блоггера Мирослава Олешко. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе отметили, что мужчина незаконно выехал из Украины во время полномасштабного вторжения рф и занимается информационно-взрывной деятельностью, которая вредит ВСУ.

«Установлено, что Олешко после подтверждения его пригодности к военной службе и вызову в ТЦК в августе 2023 года покинул территорию Украины на основании поддельной справки военно-врачебной комиссии.

Находясь за границей, он систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв на военную службу в ВСУ и призывает украинцев уклоняться от службы в армии», - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что блоггеру заочно сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

– ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).

Санкции статей предусматривают до 8 лет тюрьмы.

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