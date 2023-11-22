Заочную форму обучения пока не будут отменять, – Оксен Лисовой

По словам министра, в МОН ставят целью трансформировать эту форму обучения, чтобы она стала более качественной.

Источник фото: facebook.com/oksenlisovyi

В настоящее время об отмене заочной формы, вокруг которой шла ожесточенная дискуссия, речь не идет. Об этом сообщил Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

По словам министра, в МОН ставят целью трансформировать эту форму обучения, чтобы она стала более качественной.

«По заочной форме, вокруг которой шла самая ожесточенная дискуссия. Мы услышали все аргументы общественности и депутатов – сейчас о ее отмене речь не идет. В то же время ставим перед собой задачу трансформировать эту форму обучения таким образом, чтобы это действительно было о качестве», - пояснил глава министерства.

Также мы писали, что в МОН считают, что количество преподавателей вузов превышает потребности.

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