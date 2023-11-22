В Киеве оштрафовали водителей маршруток, которые нарушали ПДД

В интернете распространились видео о нескольких маршрутных транспортных средствах, водители которых нарушали ПДД.

Фото: кадры из видео взяты из интернета / Патрульная полиция Киева

Во вторник, 21 ноября, в интернете распространились видео о нескольких маршрутных транспортных средствах, водители которых нарушали ПДД. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

«На улице Березняковской водитель автобуса Ataman выехал на встречную полосу и создал аварийную обстановку для других участников дорожного движения. На улице Елены Телиги водители транспортных средств Богдан и Ataman так спешили, что не заметили красный сигнал светофора», - сообщили инспекторы.

Поиском нарушителей ПДД занялись инспекторы отдела безопасности дорожного движения. Полицейские обнаружили все три транспортных средства и остановили их.

«На водителей автобусов, двигавшихся на красный, охранники порядка вынесли постановления по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора), а на водителя, который двигался по встречной полосе — составили протокол по ч. 4 ст. 122 (Создание аварийной обстановки на дороге) КУоАП», - говорится в сообщении.

Также с каждым водителем патрульные провели профилактическую беседу по недопущению таких нарушений в будущем.

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