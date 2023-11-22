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  1. В Украине

Повторная выдача свидетельства о рождении: что нужно знать

23:25, 22 ноября 2023
Получить повторное свидетельство о рождении можно как онлайн, так и оффлайн.
Повторная выдача свидетельства о рождении: что нужно знать
Источник фото: investigator.org.ua
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Киев напомнило, что нужно знать для повторной выдачи свидетельства о рождении.

Получить повторное свидетельство о рождении можно:

онлайн на портале ДІЯ

или офлайн, обратившись в любой отдел ГРАГС.

Что такое повторно выданное свидетельство о рождении?

Документ, имеющий такую же юридическую силу, как и свидетельство, выдано впервые. Он выдается, если оригинал документа потерян.

Кто может получить повторное свидетельство о рождении?

Получить повторно свидетельство о рождении может:

- физическое лицо для себя;

- ребенок при наличии паспорта;

- усыновители и другие определенные законодательством лица.

Получить документ на основании доверенности нельзя. В этом случае обратитесь непосредственно в отделение ГРАГС.

Что делать, если указанное время рассмотрения онлайн-заявления истекло, а сообщения до сих пор нет?

Проверьте статус обработки заявления на портале ДІЯ в разделе Услуги – Заказанные услуги.

Если статус заявления не изменился в личном кабинете и вы не получили письмо, обратитесь в службу поддержки Дія.

Как получить документ, если исполнилось 75 лет с момента регистрации рождения?

Если актовая запись не возобновлена в течение этих лет, обратитесь в государственный архив области и закажите дубликат.

Можно ли получить услуги ГРАГС за границей?

Да, услуги и документы доступны следующими способами:

в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины за границей;

через Министерство иностранных дел Украины по заявлению или анкете.

Документ должен подписать человек, запрашивающий документы.

Обратите внимание

документы органов ГРАГС могут повторно выдаваться третьему лицу при наличии доверенности. Она должна быть удостоверена в соответствии с Законом Украины «О нотариате» или документом, удостоверяющим полномочия представителя, в соответствии с Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Если доверенным лицом является адвокат, ему нужно показать ордер и заверенную копию договора о предоставлении правовой помощи.

Что делать, если отказали в выдаче свидетельства?

Государственный регистратор обязательно укажет причину отказа. Исправьте недостатки и подайте заявление снова. Оплачивать повторно стоимость услуги не требуется.

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