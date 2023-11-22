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  1. В Україні

Повторна видача свідоцтва про народження: що варто знати

23:25, 22 листопада 2023
Отримати повторне свідоцтво про народження можна як онлайн так і офлайн.
Повторна видача свідоцтва про народження: що варто знати
Джерело фото: investigator.org.ua
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Київ нагадало, що треба знати для повторної видачі свідоцтва про народження.

Отримати повторне свідоцтво про народження можна:

онлайн на порталі ДІЯ

чи офлайн, звернувшись до будь-якого відділу ДРАЦС.

Що таке повторно видане свідоцтво про народження?

Документ, що має таку саму юридичну силу, як і свідоцтво, видане вперше. Він видається, якщо оригінал документа втрачено.

Хто може отримати повторно свідоцтво про народження?

Отримати повторно свідоцтво про народження може:

- фізична особа для себе;

- дитина, за наявності паспорта;

- усиновлювачі та інші визначені законодавством особи.

Отримати документ на підставі довіреності не можна. У цьому разі зверніться безпосередньо у відділення ДРАЦС.

Що робити, якщо вказаний час розгляду онлайн- заяви закінчився, а повідомлення досі немає?

Перевірте статус опрацювання заяви на порталі ДІЯ в розділі Послуги – Замовлені послуги.

Якщо статус заяви не змінився в особистому кабінеті й ви не отримали листа, зверніться до служби підтримки Дії.

Як отримати документ, якщо минуло 75 років з моменту реєстрації народження?

Якщо актовий запис не поновлено протягом цих років, зверніться до державного архіву області та замовте дублікат.

Чи можна отримати послуги ДРАЦС за кордоном?

Так, послуги та документи доступні такими способами:

у дипломатичних представництвах та консульських установах України за кордоном;

через Міністерство закордонних справ України за заявою або анкетою.

Документ має підписати людина, яка запитує документи.

Зверніть увагу

документи органів ДРАЦС можуть повторно видаватись третій особі за наявності довіреності. Вона має бути посвідчена відповідно до Закону України «Про нотаріат», або документа, що посвідчує повноваження представника, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Якщо довіреною особою є адвокат, йому потрібно показати ордер та завірену копію договору про надання правової допомоги.

Що робити, якщо відмовили у видачі свідоцтва?

Державний реєстратор обов'язково вкаже причину відмови. Виправте недоліки та подайте заяву знову. Оплачувати повторно вартість послуги не потрібно.

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