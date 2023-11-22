У Києві оштрафували водіїв маршруток, які порушували ПДР

В інтернеті поширилися відео про декілька маршрутних транспортних засобів, водії яких порушували ПДР.

Фото: кадри з відео взяті з інтернету / Патрульна поліції Києва

У вівторок, 21 листопада, в інтернеті поширилися відео про декілька маршрутних транспортних засобів, водії яких порушували ПДР. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

«На вулиці Березняківській керманич автобуса Ataman виїхав на зустрічну смугу та створив аварійну обстановку для інших учасників дорожнього руху. А на вулиці Олени Теліги водії транспортних засобів Богдан та Ataman так поспішали, що не помітили червоний сигнал світлофора», - повідомили інспектори.

Пошуком порушників ПДР зайнялися інспектори відділу безпеки дорожнього руху. Поліцейські виявили усі три транспортні засоби та зупинили їх.

«На керманичів автобусів, що рухалися на червоний, охоронці порядку винесли постанови за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора), а на водія, який рухався зустрічною смугою — склали протокол за ч. 4 ст. 122 (Створення аварійної обстановки на дорозі) КУпАП», - сказано у повідомленні.

Також з кожним водієм патрульні провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких порушень у майбутньому.

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