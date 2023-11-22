Заочну форму навчання поки не скасовуватимуть, – Оксен Лісовий

За словами міністра, у МОН ставлять за мету трансформувати цю форму навчання, щоб вона стала більш якісною.

Джерело фото: facebook.com/oksenlisovyi

Наразі про скасування заочної форми, навколо якої точилася запекла дискусія, не йдеться. Про це повідомив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

За словами міністра, у МОН ставлять за мету трансформувати цю форму навчання, щоб вона стала більш якісною.

«Щодо заочної форми, навколо якої точилася найбільш запекла дискусія. Ми почули усі аргументи громадськості та депутатів – нині про її скасування не йдеться. Натомість ставимо перед собою завдання трансформувати цю форму навчання таким чином, аби це дійсно було про якість», - пояснив очільник міністерства.

Також ми писали, що у МОН вважають, що кількість викладачів вишів перевищує потреби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.