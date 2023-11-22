Блогеру Мирославу Олешку, який виїхав за кордон за підробною довідкою, повідомили про підозру

Блогер-ухилянт після втечі з України закликає чоловіків ховатися від призову.

Джерело фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України повідомила, що зібрала докази протиправної діяльності блогера Мирослава Олешка. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

У спецслужбі зазначили, що чоловік незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення рф і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ.

«Встановлено, що Олешко, після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, у серпні 2023 року покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії.

Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії», - сказано у повідомленні.

У СБУ додали, що наразі блогеру заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань);

- ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Санкції статей передбачають до 8 років тюрми.

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