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ЄС планує обговорити гарантії безпеки України у грудні

14:02, 22 листопада 2023
Під час візиту місії ЄС у грудні держави-члени обговорять пропозиції щодо безпеки України.
ЄС планує обговорити гарантії безпеки України у грудні
Джерело фото: pravda.com.ua
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Гарантії безпеки для України, які може забезпечити Європейський Союз, будуть обговорені з українською стороною під час візиту місії ЄС у грудні. Про це повідомив високопоставлений європейський чиновник агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, буде розглянуто пропозиції держав-членів Європейського Союзу стосовно безпеки України. Наразі цей візит не анонсується, оскільки вважається стандартною процедурою. Глава Європейської комісії Жозеп Боррель вже раніше повідомляв про роботу над цими питаннями на засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ.

«Як вам відомо, на останній Раді Європейського Союзу я отримав завдання від європейських лідерів розробити безпекові зобов'язання Європейського Союзу перед Україною. Ми працюємо над цим із країнами-членами. На початку місяця я направлю в Україну місію, щоб обговорити з українцями наші пропозиції. Якщо я зможу поїхати, я був би дуже радий, але в будь-якому разі заступник генерального секретаря з питань безпеки й оборони поїде в Україну і представить пропозиції, які держави-члени все ще обговорюють» сказав Боррель після засідання Ради ЄС з питань закордонних справ 13 листопада.

У рамках цих пропозицій планується створення в Європейському фонді миру розділу, спрямованого на Україну (запропоновано EUR 20 млрд). Ця ініціатива також буде представлена на засіданні Ради ЄС у грудні.

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